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Франция

Вперед, сыны Отечества!

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Вперед, сыны Отечества!

Вперед, сыны Отечества!
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Подопечные Дидье Дешама вышли в финал. Сборная Франции победила команду Бельгии со счетом 1:0, гол забил Самюэль Умтити.

Улицы, авеню, переулки сразу же заполнились людьми, празднующие успех футболистов.

Лион, Марсель, Бордо, Париж. Слова восхищения, благодарности, радости и ожидания исполнения главной мечты каждого футболиста - чемпионского титула.

- Невероятно счастливы, в финале сразимся с англичанами

- Очень напряженно вплоть до финального свистка, ждали, конечно, второй гол, этого не случилось, главное, что в финале!

- Потрясающе, спасибо, Трехцветные. Необыкновенный матч, 1:0 в нашу пользу!

В Бельгии - иные настроения. Вкус поражения отличается от вкуса победы. en.

- Я не уверен, что выиграли сильнейшие, но от этого разочарование не меньше.

- Больше не смотрю футбол. Из принципа.

- Проиграли без блеска, и это еще обиднее.

Соперник Франции по финальному матчу определится вечером в среду в матче сборных Англии и Хорватии.

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