Подопечные Дидье Дешама вышли в финал. Сборная Франции победила команду Бельгии со счетом 1:0, гол забил Самюэль Умтити.
Вперед, сыны Отечества!
Вперед, сыны Отечества!
Улицы, авеню, переулки сразу же заполнились людьми, празднующие успех футболистов.
Лион, Марсель, Бордо, Париж. Слова восхищения, благодарности, радости и ожидания исполнения главной мечты каждого футболиста - чемпионского титула.
- Невероятно счастливы, в финале сразимся с англичанами
- Очень напряженно вплоть до финального свистка, ждали, конечно, второй гол, этого не случилось, главное, что в финале!
- Потрясающе, спасибо, Трехцветные. Необыкновенный матч, 1:0 в нашу пользу!
В Бельгии - иные настроения. Вкус поражения отличается от вкуса победы. en.
- Я не уверен, что выиграли сильнейшие, но от этого разочарование не меньше.
- Больше не смотрю футбол. Из принципа.
- Проиграли без блеска, и это еще обиднее.
Соперник Франции по финальному матчу определится вечером в среду в матче сборных Англии и Хорватии.