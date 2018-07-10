Больше великолепия, больше роскоши... Жемчужина парижского Сен-Жермен-де-Пре - отель "Лютеция" - вновь открывает свои двери после масштабной реконструкции.
"Лютеция": возвращение легенды
"Лютеция": возвращение легенды
На то, чтобы этот объект исторического и художественного наследия, построенный в 1910 году, стал ещё и современным, ушло четыре года.
Обновлённый интерьер всё в том же стиле арт-деко, тон которому задают витражи знаменитого Фабриса Ибера; новые решения в планировке и освещении, меню шеф-повара-обладателя трёх звезд "Мишлен"; наконец, расширенный перчень услуг - для будущих, конечно, состоятельных постояльцев гранд-отеля.
"Нашей задачей было сделать так, чтобы людям захотелось непременно сюда вернуться, в Лютецию - окунуться в мир искусства, литературы, кино. Для этого мы повысили качество услуг, уровень комфорта, сделали номера и залы просторнее, светлее", - поясняет управляющий Жан-Люк Кусти.
Открытие "Лютеции" может стать неплохим импульсом для люкс-индустрии и вип-туризма Франции, считают экономисты, и позволит Парижу конкурировать с таким мегаполисами, как Лондон, Москва, Нью-Йорк или Токио.