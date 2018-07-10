Некоторые депутаты ЕП зарабатывают более полумиллиона евро в год

Десять депутатов Европарламента заработали более 100.000 евро в год в дополнение к депутатской зарплате, свидетельствует очередной доклад Transparency International.
Авторы исследования утверждают, что подобная практика создает конфликты интересов и препятствует избранникам европейцев уделять достаточно времени служению интересов своих избирателей.
Евродепутаты получают ежегодную зарплату в размере 101.808 евро, дополнительную единовременную выплату 52.992 евро для компенсации представительских расходов, а также множество других сопутствующих льгот.
Это означает, что суммарный доход топ-10 депутатов Европарламента, которые дополнительно зарабатывают более 100.000 евро из внешних источников, - более 250.000 евро, согласно анализу данных, проведённому Euronews на основе опубликованного доклада.
Самый высокий годовой доход от сторонней деятельности (с 2014 года) у итальянского евродепутата Ренато Сору, основателя интернет-компании Tiscali. В среднем с 2014 года он заработал не менее 386.875 евро в год. Таким образом его общий задекларированный доход значительно превысил полумиллиона евро.
Депутат Европарламента от Бельгии Гай Верхофстадт, координатор по вопросам "брексита", занимает третье место в списке с доходом от недепутатской деятельности свыше 230.154 евро в год.
Найджел Фараж переключился на работу со СМИ два года назад, успешно проведя кампанию за Brexit. В среднем последние четыре года он зарабатывал по 147.550 долларов.
"Внешние доходы теоретически могут использоваться для платежей другим депутатам в обмен на инсайдерскую информацию или на какие-либо законодательные инициативы", - говорится в отчете Transparency International.
"Средства также могут использоваться для финансирования каких-либо движений и партий, что не предусмотрено законом. В 2011 году три депутата Европарламента, которые принимали оплату в обмен на внесение поправок в законы, были пойманы замаскированными журналистами".
Как утверждают специалисты Transparency International, с тех пор в законодательстве появились ограничения, которые касаются альтернативных источников доходов или подработок в свободное от депутатской деятельности время. Но несмотря на введение такого "кодекса поведения", надзор за подобными случаями остаётся слабым, отмечает Transparency International.
Озабоченность также вызывает практика компенсации Евродепутатам более 50 тысяч евро в качестве представительских расходов без предъявления каких-ибо оправдательных документов.