Некоторые депутаты ЕП зарабатывают более полумиллиона евро в год

Десять депутатов Европарламента заработали более 100.000 евро в год в дополнение к депутатской зарплате, свидетельствует очередной доклад Transparency International.

Авторы исследования утверждают, что подобная практика создает конфликты интересов и препятствует избранникам европейцев уделять достаточно времени служению интересов своих избирателей.