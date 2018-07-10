"Сегодня на поверхность вышли четверо остававшихся в пещере. Тренера вывели последним, он сказал, что не хотел выходить раньше детей, и попросил вывести его только вслед за ними. Эту операцию можно назвать чудом из-за опасностей и проблем, с которыми пришлось столкнуться. Из-за наводнения в пещере затопило расселины и узкие проходы, по котором пришлось пробираться вплавь, а дети не умели не только нырять, но и плавать, но в итоге после этого тяжелого испытания все 12 детей и их тренер эвакуированы и находятся в безопасности".