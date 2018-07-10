Посол США в Германии Ричард Гренелл выразил протест против планов Ирана снять со счетов в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолётом на родину.
Иран хочет обналичить 300 млн евро
Иран хочет обналичить 300 млн евро
В настоящее время эти принадлежащие исламской республике деньги хранятся в Европейском иранском коммерческом банке. Эти счета управляются центральным банком Германии. В настоящее время Федеральное управление финансового надзора Германии проводит проверку законности такой операции.
Иран объясняет необходимость вывода своих денег в наличной форме опасением, что из-за новых антииранских санкций США эти деньги могут быть заблокированы.
В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Ужесточение американской политики в отношении Ирана больно ударило по финансовой системе этой страны. С апреля иранская национальная валюта риал обесценился в два раза.