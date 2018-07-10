Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния. Как сообщают итальянские СМИ, во вторник мотоцикл, которым управлял 57-летний актер, столкнулся с автомобилем.
Джордж Клуни попал в ДТП на Сардинии
Джордж Клуни попал в ДТП на Сардинии
По счастью удар был несильным, Клуни серьезно не пострадал. После аварии он был доставлен в ближайшую больницу, но вскоре смог покинуть лечебное учреждение.
В Италии Клуни находится уже больше месяца. Изначально он приехал на Сардинию на отдых вместе с супругой Амаль и детьми, а теперь принимает участие в съемках своего нового сериала.