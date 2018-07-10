"Отставки в британском правительстве были неизбежны"

Чем это обернётся для британского премьера? На эту тему вместе с корреспондентом Euronews рассуждает экс-советник Терезы Мэй.

Том Суорбрик, бывший советник Терезы Мэй:

"Я думаю, в какой-то степени, всё происходящее - закономерно. Безусловно, их уход был очень скорым, довольно резким. Но, говоря о Дэвиде Дэвисе, нужно вспомнить о той шумихе, которую он создавал в течение некоторого времени. Высказываемые им опасения по поводу готовящейся сделки, заставили меня думать, что отставка почти неизбежна, что он намерен покинуть пост. На самом деле, это случилось, потому что сторонники "брексита" были поставлены перед выбором. Тереза Мэй приняла окончательное решение о том, какого рода отношения она хочет выстраивать с Евросоюзом. А им пришлось думать, что с этим делать дальше. И в результате, Борис Джонсон решил выйти из игры. Пожалуй, его выбор менее принципиальный, чем выбор Дэвида Дэвиса, хотя заявление об отставке прозвучало тоже довольно жёстко".

Винсент МакАвиней, Euronews:

"В открытом письме Джонсон заявил, что Англия станет колонией Евросоюза, и что мечта о выходе Великобритании из сообщества умирает по причине терзающих её сомнений. Но ведь он мог высказаться ещё жёстче по отношению к премьер-министру, не так ли?"

Том Суорбрик, бывший советник Терезы Мэй:

"Справедливое утверждение. Он излагал свои мысли напыщенно, был многословным, писал в том самом стиле, который нравится людям. Но другого пути он, по сути, не предлагал. Всё это было сформулировано красиво, но содержание как таковое отсутствовало. Да, он показал, что очень рассержен из-за происходящего, что зол из-за того курса, который был выбран. Но если вы не в состоянии придумать альтернативный и при этом надёжный план, то что вы предложите Европейскому Союзу?"

Винсент МакАвиней, Euronews:

"Теперь Мэй производит перестановки. Новым министром по делам выхода из ЕС назначен Доминик Рааб. Джереми Хант возлавил МИД. Вчера звучали требования пересмотреть проект "брексита" и угрозы вынесения вотума недоверия. В безопасности ли премьер-министр сейчас?"

Том Суорбрик, бывший советник Терезы Мэй:

"Сложный вопрос. Полагаю, что если в ближайшие 24 или 48 часов, Борис Джонсон решит начать кампанию, то за ним пойдут. Ему по силам собрать 48 заявлений, необходимых для голосования. В Европейской группе иследователей под руководством Джейкоба Рис-Могга считают, что пока Мэй не утратила доверие парламента. Встреча с консерваторами "Комитета 1922 года", похоже, прошла успешно. Да, это очень трудное для неё время, особенно сложными будут ближайшие часы. Но я не считаю, что на этом этапе ей грозит вотум недоверия".