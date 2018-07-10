Всех спасли: дети и тренер эвакуированы из пещеры

Спасательная операция в Таиланде успешно завершилась. Все 12 детей и их тренер эвакуированы из затопленной пещеры и находятся в безопасности. В финальной стадии операции принимали участие 100 водолазов, в том числе иностранцы. В течение двух последних дней им удалось вывести из подземелья две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.