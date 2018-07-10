Спасательная операция в Таиланде успешно завершилась. Все 12 детей и их тренер эвакуированы из затопленной пещеры и находятся в безопасности. В финальной стадии операции принимали участие 100 водолазов, в том числе иностранцы. В течение двух последних дней им удалось вывести из подземелья две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.
Всех спасли: дети и тренер эвакуированы из пещеры
Всех спасли: дети и тренер эвакуированы из пещеры
Юные футболисты в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Выход в пещеру затопило из-за внезапного наводнения, но они смогли укрыться от прибывавшей воды, но для этого им пришлось уйти вглубь на четыре километра.
В течении двух недель в подготовке спасательной операции были задействованы тысячи человек, проводилось откачивание воды из пещеры.
Дети пока находятся на карантине в больнице и проходят необходимое медицинское обследование.
В ходе спасательной операции погиб ранее служивший в спецназе Военно-морских сил Таиланда старшина Саман Гунан, который доставлял кислород застрявшим в пещере детям.