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Таиланд

Всех спасли: дети и тренер эвакуированы из пещеры

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Всех спасли: дети и тренер эвакуированы из пещеры

Всех спасли: дети и тренер эвакуированы из пещеры
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Спасательная операция в Таиланде успешно завершилась. Все 12 детей и их тренер эвакуированы из затопленной пещеры и находятся в безопасности. В финальной стадии операции принимали участие 100 водолазов, в том числе иностранцы. В течение двух последних дней им удалось вывести из подземелья две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.

Юные футболисты в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Выход в пещеру затопило из-за внезапного наводнения, но они смогли укрыться от прибывавшей воды, но для этого им пришлось уйти вглубь на четыре километра.

В течении двух недель в подготовке спасательной операции были задействованы тысячи человек, проводилось откачивание воды из пещеры.

Дети пока находятся на карантине в больнице и проходят необходимое медицинское обследование.

В ходе спасательной операции погиб ранее служивший в спецназе Военно-морских сил Таиланда старшина Саман Гунан, который доставлял кислород застрявшим в пещере детям.

Агентства • TASS, REUTERS