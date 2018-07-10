Украина вступилась за сборную Хорватии

Федерация футбола Украины (ФФУ) выразила поддержку членам сборной Хорватии, которые были наказаны ФИФА за неспортивное поведение на ЧМ-2018.

Сразу после матча с Россией в 1/4 финала ЧМ Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеоролик, в котором скандировали лозунг "Слава Украине!". В результате первый получил предупреждение от ФИФА, а второй был оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.

Однако это решение вызвало протест на Украине - в Киеве заявили, что данный лозунг не имеет никакой националистической или дискриминационной окраски. В знак солидарности с Видой и Вукоевичем президент ФФУ даже пришел на заседание Верховной Рады с символикой сборной Хорватии.

"У нас четкая позиция, мы поддерживаем наших друзей, - заявил глава ФФУ Андрей Павелко. - Руководство федерации приняло решение компенсировать Огнену Вукоевичу наложенный на него штраф".

Президент ФФУ Андрей Павелко

Отметим, что Вукоевич - бывший игрок киевского "Динамо"- уже отказался от предложения украинских коллег. В интервью украинскому порталу "Обозреватель" он заявил, что не хочет никого "втягивать в ситуацию".

Однако снизить накал страстей это вряд ли поможет. За два дня разгневанные украинские болельщики буквально обрушили страницу ФИФА в "Фейсбуке", оставив более 150 тысяч гневных комментариев.

В свою очередь руководство сборной Хорватии выразило сожаление в связи с инцидентом и извинилось перед российской публикой.

"Слова Виды и Вукоевича не были связаны с политикой, - заявил представитель хорватской команды. - Но мы понимаем решение ФИФА, а также трактовку произошедшего в ряде СМИ. Они просто хотели обратиться к своим друзяьм на Украине, где они играли на протяжении нескольких лет".

В среду, 11 июля, сборная Хорватии сыграет с Англией в полуфинале ЧМ-2018. Встреча пройдет в Лужниках.