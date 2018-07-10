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В Таиланде группа дайверов зашла в пещеру, остающихся там 5 человек эвакуируют одновременно

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В Таиланде группа дайверов зашла в пещеру, остающихся там 5 человек эвакуируют одновременно

В Таиланде группа дайверов зашла в пещеру, остающихся там 5 человек эвакуируют одновременно
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