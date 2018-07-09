Крушение поезда в Турции: число жертв возросло

Число жертв железнодорожной катастрофы на северо-западе Турции возросло до 24. Ранее сообщалось о 10 погибших. 338 человек пострадали.
Авария произошла в воскресенье. Поезд, в котором находились около 360 пассажиров, следовал по маршруту Капыкуле - Стамбул. В провинции Текирдаг шесть вагонов состава сошли с рельсов и перевернулись.
Поисково-спасательная операция завершилась к утру понедельника. Пострадавшие доставлены в больницы. Им оказана медицинская помощь.
Причиной крушения турецкие власти назвали оползни, вызванные проливными дождями. Как сообщили в Министерстве транспорта, мореходства и коммуникаций, грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт.