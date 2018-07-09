Восьмой ребёнок вызволен из пещеры в Таиланде

Из затопленной пещеры Таиланда выведен восьмой ребёнок. Подростка, который в сопровождении водолазов в течение шести часов выбирался на поверхность, уже доставили в больницу, он проходит медицинский осмотр.

Операция по вызволению футболистов школьной команды и их тренера, застрявших пещере Кхао Луанг две недели назад, началась в воскресенье.

Все эвакуированные помещены в карантин для наблюдения врачей, чувствуют себя хорошо и в ближайшее время воссоединятся с родными - сообщают власти.

В подземелье остаются 5 человек. Руководители операции торопятся, так как из-за сильных дождей уровень воды в пещере может резко подняться в любой момент.

Обнадёживает тот факт, что спасательные работы идут с опережением графика: на вывод каждого ребёнка на поверхность уходит почти вдвое меньше времени, чем было запланировано.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 июля водолазы вывели оттуда группу из четырех детей, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.