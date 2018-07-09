Власти Великобритании намерены найти и привлечь к судебной ответственности причастных к гибели Дон Стерджес. 44-летняя британка, скончавшаяся вечером в воскресенье в больнице, как полагают, была отравлена нервно-паралитическим вещество "Новичок". Как информировал Скотланд-Ярд , открыто дело об убийстве. 44-летняя Дон Стерджес и ее спутник 45-летний Чарльз Роули были госпитализированы 30-го июня, будучи в критическом состоянии.
Отравление стало убийством
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Отравление стало убийством