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Великобритания

Отравление стало убийством

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Отравление стало убийством

Отравление стало убийством
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Власти Великобритании намерены найти и привлечь к судебной ответственности причастных к гибели Дон Стерджес. 44-летняя британка, скончавшаяся вечером в воскресенье в больнице, как полагают, была отравлена нервно-паралитическим вещество "Новичок". Как информировал Скотланд-Ярд , открыто дело об убийстве. 44-летняя Дон Стерджес и ее спутник 45-летний Чарльз Роули были госпитализированы 30-го июня, будучи в критическом состоянии.

Следователи в середине прошлой недели сообщили, что пара подверглась воздействию "того же отравляющего вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Тогда Лондон возложил ответственность за случившееся на Россию. Москва все обвинения отвергает.

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