Новый назначенец Трампа

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Бретта Кавано на вакансию судьи Верховного суда. Известный юрист 12 лет провел в должности судьи Апелляционного суда округа Колумбия. Судьи в Верховном суде работают пожизненно, если того желают, и их назначение - всегда прерогатива главы государства, но утверждает судью на эту должность Сенат.