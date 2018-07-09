Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Бретта Кавано на вакансию судьи Верховного суда. Известный юрист 12 лет провел в должности судьи Апелляционного суда округа Колумбия. Судьи в Верховном суде работают пожизненно, если того желают, и их назначение - всегда прерогатива главы государства, но утверждает судью на эту должность Сенат.
Новый назначенец Трампа
Новый назначенец Трампа
Cам Кавано заявил следующее: "У меня очень простая философия в том, что касается отправления правосудия: судья должен быть независим, и он должен толковать законы, а не придумывать новые. Он действует в рамках своих полномочий так, как это записано в конституции".
Выдвижение нового члена Верховного суда вызвано тем, что занимавший эту должность Энтони Кеннеди менее месяца назад заявил, что уходит в отставку после трех десятилетий службы.
Кандидатура Кавано будет обсуждаться в верхней палате Конгресса США, сенатор-демократ Шумер уже заявил, что его партия будет голосовать против.
Бретт Кавано может стать станет вторым назначенцем Трампа в высшей судебной инстанции США после Нила Горсача.