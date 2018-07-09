"Мы играем за вас!"
Почёт сборной России
Почёт сборной России
С такой надписью на футболках вышла на сцену фан-зоны на Воробьевых горах в Москве сборная России. Овациями и криками "Россия! Россия! и "Спасибо" встретили футболистов 24 тысячи благодарных болельщиков.
Сборная страны вернулась из Сочи в Москву, где в четвертьфинальном мачте в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Первым перед собравшимися выступил герой матча 1/8 финала с Испанией капитан и вратарь сборной Игорь Акинфеев:
"Спасибо вам огромное! Вот эти ребята сделали историю! Вы лучшие!"
Затем к болельщикам обратился нападающий Артем Дзюба, забивший на чемпионате 3 гола:
"Прежде всего, для нас огромная честь и гордость, для всех парней и всего нашего коллектива, то, что мы играем за нашу страну всем сердцем. И все-таки мы доказали, что мы [прим. - Россия] - футбольная страна"
Остальные футболисты, как и их наставник Станислав Черчесов, также поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали, что покажут лучшие результаты на следующем чемпионате мира, призвав болельщиков приехать в Катар через 4 года.