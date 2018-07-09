Из болельщика в электрики

Сборная Перу покинула чемпионат мира по футболу еще на стадии плей-офф, как и большинство ее болельщиков, но только не Джованни Фалькон.

Приехав в Екатеринбург на матч любимой команды, перуанцу так понравилось в России, что он решил остаться здесь подольше. Да так, что он уже немного говорит по-русски и серьезно настроен найти работу - по профессии Джованни - электрик.

"На бирже труда первым делом мне сказали, что нужно перевести мой паспорт на русский язык, пока не знаю, где это лучше сделать - здесь или в перуанском посольстве в Москве. Как только перевод будет готов, мне могут дать список свободных вакансий по моей профессии", - говорит перуанец.

На первых порах ему во всем помогает приютивший его бесплатно по гостевой сети Каучсерфинг екатеринбуржец Владимир. Он согласился оставить южноамериканца у себя, пока тот не найдет работу. Теперь дело за малым - выучить язык и полюбить пельмени.