Еще 14 человек были убиты в воскресенье в ходе протестов в Никарагуа, сообщила глава центра по правам человека Вильма Нуньес.
Новые смерти в Никарагуа
Новые смерти в Никарагуа
При этом местные СМИ пока сообщают о семерых погибших и более 30 раненых в трех муниципалитетах департамента Карасо. По данным портала Prensa, приведшие к смертям столкновения произошли при попытке сторонников властей разобрать возведенные местными жителями баррикады.
Несмотря на это президент страны Даниэль Ортега отказался проводить досрочные выборы, как того требовали его противники
В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. По последним данным правозащитников, в ходе протестов уже погибли более 300 человек.