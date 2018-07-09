Десятки машин с гуманитарным грузом из Иордании прибыли к сирийской границе с одной целью - помочь пострадавшим в результате возобновленных боев на юге страны в конце июня. Иорданские правозащитники привезли сирийцам питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости.
Иордания направила гуманитарную помощь сирийцам
Иордания направила гуманитарную помощь сирийцам
"Это одновременно и местная инициатива, и национальная кампания, которую мы начали. Как представители "Иорданской Хашимитской благотворительной организации", наша задача - обеспечить доставку и распределение помощи, согласовать даты сбора и перевозки груза в сопровождении иорданских военных к сирийской границе. Но, пожалуй, самое главное, убедиться, в том, что сирийский народ получит эту помощь" - объясняет Айман Мифлех, генеральный секретарь правозащитной организации JHCO.
За последние две недели боев иорданские медики оказали медицинскую помощь около полутора тысячи сирийцам.
Иордания приняла более миллиона сирийских беженцев, и была вынуждена закрыть границу для новых мигрантов, но поставки помощи пострадавшим сирийцам не прекратились.