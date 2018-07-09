Истина - в вине, но не все вино - истинное. Во Франции разгорелся скандал - миллионы литров испанского розе продавались под этикетками "Сделано во Франции." Разоблачительное расследование публикует издание Le Parisien.
Испанское "розе" под французскими этикетками
Испанское "розе" под французскими этикетками
После проверок инспекции по защите прав потребителей от министерства экономики Франции выяснилось, что каждое пятое заведение под французскими этикетками разливало испанское розовое вино, литр которого стоит в два-три раза дешевле, чем вино с французских виноградников.
Четверть заведений, куда инспекторы нагрянули с проверками, должны будут отчитаться за фальшивые наклейки.
По французскому законодательству, виновникам может грозить штраф в размере триста тысяч евро и даже тюремное заключение сроком до двух лет.