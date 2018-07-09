Президентский кортеж, усыпанный цветами, оркестр и почетный караул. Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турции в понедельник, 9 июня. Политик был переизбран на новый срок две недели назад. После поправок в конституции должность премьер-министра была упразднена, и по сути вся власть теперь сосредоточена в руках президента.
Эрдоган принёс президентскую присягу
Эрдоган принёс президентскую присягу
Событию предшествовала очередная волна массовых увольнений, под которую попали более 18 тысяч госслужащих. Их подозревают в причастности к попытке госпереворота. Запад обвиняет Эрдогана в использовании путча в качестве предлога для борьбы с оппозицией, но сам Эрдоган с такими обвинениями не согласен и уверен, что новые прогрессивные меры станут залогом стабильности в стране.