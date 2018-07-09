Свыше 100 человек стали жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии, главным образом в префектуре Хиросима. Не менее 80 числятся пропавшими без вести. В понедельник на рассвете спасатели и подразделения Сил самообороны (так называется армия страны) продолжили поисковые операции.
Тайфун, который принес смерть
Тайфун, который принес смерть
Разбушевавшаяся стихия привела к серьезным перебоям в транспортном сообщении. Это коснулось в первую очередь автомагистралей.
Сообщается, что премьер-министр Синдзо Абэ отложил свое турне по странам Европы и Африки, запланированное на эту неделю.
19 префектур на западе японского архипелага рекомендовали жителям эвакуироваться, речьидет о по меньшей мере пяти миллионах человек. 30 тысяч уже находятся в специальных центрах, они были вынуждены покинуть свои дома.
Сильные дожди - результат влияния тайфуна "Прапирун", образовавшегося над Тихим океаном.