Тайфун, который принес смерть

Свыше 100 человек стали жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии, главным образом в префектуре Хиросима. Не менее 80 числятся пропавшими без вести. В понедельник на рассвете спасатели и подразделения Сил самообороны (так называется армия страны) продолжили поисковые операции.