Главный переговорщик по Brexit'y, министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис ушел в отставку. Источники консервативной "Дейли телеграф" также сообщили и об отставке заместителя Дэвиса по связям в парламенте Стива Бейкера.
Отставка "убежденного евроскептика"
Отставка "убежденного евроскептика"
Дэвис, которого называли "убежденным евроскептиком", придерживался на переговорах с Брюсселем жесткой линии, но принятый премьером Мэй на заседании в резиденции Чекерс план взаимодействия с ЕС существенно смягчил позицию Лондона по вопросам доступа к общеевропейскому рынку и Таможенному союзу, с чем Дэвис был категорически не согласен. Его отставка стала пятой по счёту в нынешнем кабинете за последние восемь месяцев.