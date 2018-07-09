Президент Румынии Клаус Йоханни в понедельник подписал декрет об отставке главного антикоррупционного прокурора страны. Об этом сообщил представитель главы государства по печати по центральному телевидению.
Президент Румынии уволил главного борца с коррупцией в стране
Президент Румынии уволил главного борца с коррупцией в стране
Лаура Кодруца Ковеши занимала пост главного прокурора Национального антикоррупционного управления с 2013 года. За это время к суду были привлечены сотни коррумпированных министров, медиамагнатов, судей, прокуроров, депутатов и бизнесменов.
В ЕС высоко оценили борьбу с коррупцией в Румынии при Ковеши. Однако ее противники обвиняли антикоррупционное управление в использовании незаконных методов, массовом прослушивании телефонов и даже сравнивали эти методы с временами, когда у власти в Румынии находились коммунисты.