Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на должность министра по делам выхода из Европейского Союза Доминика Рааба, который ранее занимал должность министра по делам жилищного строительства и местного самоуправления. Как и его предшественник на посту министра по делам "брексита" Дэвид Дэвис, Доминик Рааб во время подготовки к референдуму 2016 г. агитировал за выход страны из Евросоюза.
Новый министр по делам "брексита"
Новый министр по делам "брексита"
Дэвид Дэвис подал в отставку в знак протеста против одобренного кабинетом Терезы Мэй плана выхода из Евросоюза, который предусматривает сохранение между Великобританией и ЕС зоны свободной торговли и сохраняет на переходный период юрисдикцию Европейского суда в Люксембурге. Тереза Мэй назвала план "мягким брекситом", а а ее оппоненты – "худшим из возможных" вариантов выхода из союза.