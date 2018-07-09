Новый министр по делам "брексита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на должность министра по делам выхода из Европейского Союза Доминика Рааба, который ранее занимал должность министра по делам жилищного строительства и местного самоуправления. Как и его предшественник на посту министра по делам "брексита" Дэвид Дэвис, Доминик Рааб во время подготовки к референдуму 2016 г. агитировал за выход страны из Евросоюза.