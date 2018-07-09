10 июля на стадионе «Санкт -Петербург» за выход в финал сразятся сборные Бельгии и Франции. Накануне этого события мы решили поговорить об одной из звезд французской сборной, 19-летнем Килиане Мбаппе, с Сирилем Колло.

Euronews: Здравствуйте, вы – один из авторов книги «Мбаппе, маленький принц». Вы знаете о нём все. Удивило ли вас его выступление на Чемпионате?

Сириль Колло: Нет. Я даже ожидал, что он проявит себя раньше, на групповом этапе, где он, впрочем, забил один гол в ворота Перу. Но он выступил совершенно сенсационно в 1/8 финала в матче против Аргентины. Он забил два фантастических гола и отличился атакой, которая привела к пенальти, реализованному Гризманном.

Это 2011 г. Совсем недавно, но он еще мальчик. В своей книге вы рассказываете, что уже тогда люди готовы были заплатить, чтобы увидеть его игру. А всего несколько лет спустя он забивает голы в плей-офф чемпионата мира. Как он добился такого взлёта?

– Его первый тренер сказал мне, что с тех пор, когда ему было 13 лет, он не изменился. Он создан для турниров мирового уровня. Это уже было заметно, когда он выступал за клуб «Бонди», затем за «Монако», за юношескую сборную Франции. И он снова демонстрирует это на своём первом Чемпионате мира.

На матче против Бельгии он встретится с Кевином Де Брёйне. В прошлом году этот бельгийский футболист говорил, что он не знает, кто такой Мбаппе. Но сейчас-то он узнал?

– Узнал, но правда и то, что в 2017 г. Килиан еще не был известен публике. Это было до матча 1/8 финала Лиги чемпионов этого года между «Манчестером» и «Монако», после которого он был признан звездой мирового уровня.

Бельгия справилась с бразильцами Неймаром и Коутиньо. Смогут ли они также противостоять французам Гризманну и Мбаппе?

– Бельгийцам, конечно, надо будет меньше упускать возможности. В игре против бразильцев они этим часто грешили. Потому что Франция, за которую играют Гризманн и Мбаппе, обязательно этим воспользуется.

Спасибо Сирилю Колло, соавтору книги «Мбаппе, маленький принц», которая выйдет на английском в октябре. А Франция и Бельгия сыграют вечером во вторник.