Британские следователи ведут поиски контейнера, в котором могло находиться отравляющее вещество, послужившее причиной гибели гражданки Великобритании Дон Стерджес. Пострадавший вместе с ней Чарльз Роули остается в больнице в критическом состоянии. В полиции отмечают, что они подверглись воздействию высокой дозы нервно-паралитического вещества.
Полиция: "связь с Солсбери пока не установлена"
Полиция: "связь с Солсбери пока не установлена"
Глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Базу заявил: "Следователи пока не могут установить связь между инцидентом с использованием данного вещества и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но эта версия рассматривается как основная. Расследование должно опираться только на имеющиеся доказательства и факты. Наша главная задача сейчас — определить местонахождение той емкости, которая, как мы полагаем, могла стать источником отравления".
Между тем глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон напрямую обвинил Россию в смерти британки. По его словам, "это простая истина".