Кремль сожалеет о смерти британки

Кремль выразил сожаление в связи со смертью британки, скончавшейся после отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, повторение подобных случаев опасно не только для британцев, но и для всех европейцев.

Пресс-секретарь напомнил, что Россия, "исходя из большой опасности таких проявлений, с самого начала предлагала британским визави сотрудничество в расследовании обстоятельство того, что случилось в Солсбери". "Но, к сожалению, мы не встретили взаимности на этот счет", —добавил он.

Песков также отметил:

"Нам неизвестно, чтобы кто-то упоминал Россию всуе на фоне этого второго происшествия, неизвестно, что Россия как-то упоминалась, каким-то образом ассоциировалась с этим. Мы полагаем, что в любом случае это было бы достаточно абсурдным".

Ранее в интервью газете "Известия" постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин назвал "голословными обвинениями" заявление главы МВД Великобритании Саджида Джавида о том, что другой правдоподобной версии отравления в Эймсбери, кроме как причастности Москвы, не существует. Шульгин заявил, что это отравление могло быть спланировано и преднамеренно организовано для дестабилизации международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России.

Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о смерти британской гражданки, в частности, сказал: "Требуем прекратить нарушать международное право, включая консульские конвенции и соглашения о взаимной правовой помощи. Без доступа к материалам следствия и двум нашим гражданам будем рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона".