Мир
"Так называемые «народные журналисты» способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули"
Владимир Путин
президент России
"Исходя из пошлин и торговых барьеров ЕС... мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили"
Дональд Трамп
президент США
"Это великий день. Греция теперь уверенно стоит на ногах"
Пьер Московиси
еврокомиссар по экономике и финансам
"Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными."
Омар Раззаз
премьер-министр королевства Иордания
"Корова перешла через границу, никто не пытался её остановить"
Иван Харалампиев
владелец коровы Пенки
"Мутко сказал мне: не трогай футболистов."
Григорий Родченков
экс-глава Московской антидопинговой лаборатории
Культура
"Мое видение Рембрандта очень особенное. У меня ушло много времени, чтобы понять его стиль, возможно поэтому я рассмотрел быстрее всех"
Ян Сикс
арт-дилер
"Видя, какие решения принимает Трамп, на ум приходит поговорка - "С такими друзьями не нужны никакие враги"
Дональд Туск
председатель Евросовета
мир
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покидает пост - Даунинг-стрит
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