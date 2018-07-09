Болельщики, конечно, живут не только футболом. В городах-организаторах чемпионата мира они знакомятся с кулинарными традициями.
Кулинарные открытия болельщиков в Самаре и Казани
Кулинарные открытия болельщиков в Самаре и Казани
Так, Самару, в частности, посетили более 230 тысяч иностранных фанатов.
Вот что гости из Англии Дэвид и Саймон рассказывают о местной кухне:
"Мы пробовали традиционные русские блюда, суп с фасолью и копченым мясом, а потом я еще ел тушеную баранину".
"Я выбрал куриные крылышки, и вот этот горшочек с копченостями и фасолью. Еда очень вкусная, культура — великая! Я очень рад, что мы не поленились и приехали".
А в Казани, например, съели уже свыше 20 тысяч традиционных пирожков пирожков эчпочмак.
Болельщик из Бразилии Андрэ рассказывает: "Я попробовал блюдо с мясом, картофелем, морковью и луком, оно очень похоже на то, что мы готовим в Бразилии, оно считается у нас традиционным, я почувствовал себя как дома".