Вот уже неделя, как антитеррористическое отделение британской полиции и местные стражи порядка в Эймсбери и Солсбери занимаются поисками и сбором данных по делу об отравлении двух человек. Взяв у них анализы, власти объявили, что причиной стало нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, как утверждается, были отравлены в марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Расследование отравления в Эймсбери
Расследование отравления в Эймсбери
Новые пострадавшие - мужчина и женщина 44 и 45 лет - всё ещё находятся в критическом состоянии.
"Полагаю, что с высокой степень вероятности произошло вот что: тот, кто был послан обмазать ручку двери Скрипалей отравляющим веществом, потом бросил остатки в каком-то месте. А эта пара, оказавшись на этом месте, могли войти в войти в прямой контакт с заражённым предметом". - заявил депутат британского парламента от Солсбери Джон Гленн.
В этом доме в Эймсбери 30 июня были найдены в бессознательном состоянии Дон Стёрджес и Чарли Роули. Накануне они провели день в Солсбери, где были отравлены Скрипали. Этот город находится всего в нескольких километрах от Эймсбери.
Британские власти возложили ответственность за произошедшее на Россию. В Москве ситуацию с новым отравлением назвали "грязной политической игрой".