Расследование отравления в Эймсбери

Вот уже неделя, как антитеррористическое отделение британской полиции и местные стражи порядка в Эймсбери и Солсбери занимаются поисками и сбором данных по делу об отравлении двух человек. Взяв у них анализы, власти объявили, что причиной стало нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, как утверждается, были отравлены в марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.