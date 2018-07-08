Железнодорожная катастрофа в Турции

По меньшей мере десять человек погибли, еще 73 пострадали в результате железнодоржной катастрофы в Турции. Пассажирский поезд следовал по маршруту Капыкуле - Стамбул. В провинции Текирдаг пять вагонов состава сошли с рельсов и перевернулись.