По меньшей мере десять человек погибли, еще 73 пострадали в результате железнодоржной катастрофы в Турции. Пассажирский поезд следовал по маршруту Капыкуле - Стамбул. В провинции Текирдаг пять вагонов состава сошли с рельсов и перевернулись.
Железнодорожная катастрофа в Турции
Железнодорожная катастрофа в Турции
В составе находились 326 пассажиров и шесть член поездной бригады. Очевидцы рассказывают:
"Мы выжили... Но многие погибли, пострадали, помогите им как можно скорее".
"Наш вагон, а затем все остальные вагоны вслед за нами сошли с рельсов. Очень много погибших и раненых. Мы упали и смогли выбраться через окно".
"Я не понимаю , что произошло".
В Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций страны заявляют, что причиной аварии стали проливные дожди, в результате чего грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт.
На место происшествия прибыли вертолеты, чтобы доставить пострадавших в больницы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших.