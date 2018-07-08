Из затопленных пещер в провинции Чианграй на севере Таиланда эвакуировали первую группу школьников, которые более двух недель провели под землёй. Как сообщили спасатели, на поверхность вывели четырёх подростков. Ещё восемь игроков футбольной команды юниоров в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер остаются в пещерном комплексе. Их эвакуация отложена до утра: для подготовки новой экспедиции по подземным тоннелям требуется много времени, — объясняют спасатели. Это масштабная операция, в которой участвуют около сотни водолазов из нескольких стран.
Первые "узники пещеры" на свободе
Первые "узники пещеры" на свободе
Выводить подростков приходится по сложному маршруту: комплекс Тхам Луанг частично затоплен, для того, чтобы попасть в заблокированную пещеру, надо преодолеть несколько километров тоннелей, спускаясь и поднимаясь по отвесным стенам. Некоторые участки представляют собой затопленные проходы, в которые надо погружаться с аквалангом.
Чтобы упросить работу спасателей из подземных тоннелей несколько дней откачивали воду, кроме того, приходилось использовать кислородные баллоны, — в пещерах скопилось очень много углекислого газа.
Несмотря на все трудности, по предварительным неофициальным данным, четверо спасённых подростков чувствуют себя хорошо. Были сообщения, кто одному из них понадобилась медицинская помощь, однако известно, что все четверо достаточно активно проходили маршрут эвакуации, которая заняла в итоге всего несколько часов.
Спасённых футболистов в лагере на выходе из пещер осмотрели медики, после чего всех госпитализировали. На каретах скорой помощи и вертолётах спасательной службы их доставили в больницу.