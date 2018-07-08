Первые "узники пещеры" на свободе

Из затопленных пещер в провинции Чианграй на севере Таиланда эвакуировали первую группу школьников, которые более двух недель провели под землёй. Как сообщили спасатели, на поверхность вывели четырёх подростков. Ещё восемь игроков футбольной команды юниоров в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер остаются в пещерном комплексе. Их эвакуация отложена до утра: для подготовки новой экспедиции по подземным тоннелям требуется много времени, — объясняют спасатели. Это масштабная операция, в которой участвуют около сотни водолазов из нескольких стран.