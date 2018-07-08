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Спасатели успешно эвакуируют детей из затопленных пещер в Таиланде

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Спасатели успешно эвакуируют детей из затопленных пещер в Таиланде

Спасатели успешно эвакуируют детей из затопленных пещер в Таиланде
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Из затопленных пещер на севере Таиланда эвакуируют детей, которые две недели провели в заточении в подземном комплексе.

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