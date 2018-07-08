Спасённым оказывают всю необходимую помощь: в больнице города Чианграй готовятся принять и остальных юных футболистов и их тренера. Спасательными работами у пещеры и обеспечением помощи руководит лично и.о. губернатора провинции. По его словам, воскресная операция — лишь первый шаг к окончательному успеху.
Чианграй: больницы готовы
Чианграй: больницы готовы
«Сегодня начинаются вторая и третья фазы — спасение и реабилитация. Сейчас мы спасли уже четверых и без проблем доставили их в больницу».
Следующий этап начнётся в течение 10 или 20 часов, это будет зависеть от конкретных условий. Сперва необходимо как минимум заменить израсходованные кислородные баллоны, установленные вдоль всего маршрута.