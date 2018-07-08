Сирийские правительственные войска установили контроль над обширной территорией в провинции Дераа - от города Сайда до стратегического пограничного перехода Насиб. В воскресенье подразделение "Силы тигра" заняло погранзаставы, несколько населённых пунктов вблизи шоссе Дамаск-Амман и дамбу к востоку от Насиба.
Сирийская армия вышла к границе с Иорданией
Сирийская армия вышла к границе с Иорданией
Один из офицеров сирийской армии говорит:
"Насиб очень важен для Сирии с точки зрения экономики, потому что именно там Сирия соединяется с Иорданией. И после того, как мы взяли его под свой контроль, безопасность движения по шоссе Дамаск-Амман через контрольно-пропускной пункт восстановлена".
КПП "Насиб" был отбит у армии в 2012 году, что нарушило транспортное сообщение между двумя соседними государствами. По шоссе Дамаск-Амман перемещались грузы из портов Ливана и Сирии в Иорданию, а также в нефтедобывающие страны Персидского залива.
Ранее правительственная армия установила также полный контроль над стратегическим городом Сайда в провинции Дераа и над бывшей базой ПВО в окрестностях Сайды.
Оппозиционные формирования Сирийской свободной армии, контролировавшие большую часть приграничных районов с Иорданией, заключили перемирие с властями и сдали оружие.