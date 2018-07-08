Вдвое больше туристов, вдвое больше прибыли: города, принимающие матчи Чемпионата, переживают экономический бум. В первую очередь это касается, конечно же, ресторанов и сувенирных магазинов. Московский ГУМ превратился в храм футбола, где на каждом углу символика и атрибутика.

«До 50% покупок совершают сейчас в ГУМе иностранные туристы, тогда как в обычный день их только 15%», — говорит коммерческий директор ГУМа Тимур Гугуберидзе.

Но если Москве и Питеру к иностранцам не привыкать, то такие города, как Саранск или Нижний Новгород, вообще впервые переживают такой наплыв туристов из-за рубежа. Здесь говорят не столько о непосредственной прибыли, сколько о вкладе в будущее — развитие туризма, к примеру.

«В моей жизни это поменяло много чего, моё отношение к иностранцам например. У меня появилось много друзей. Я практикую английский, это очень здорово. И мне кажется, город тоже изменился: он стал более весёлым, живым, все ходят радуются и улыбаются», — рассказывает официатнка Елена Тихомирова из Нижнего.

По данным компании Visa, уже к концу июня туристы потратили в России 2,5 миллиарда рублей. По оценкам Банка России, туристы внесли до 0,2% в ВВП II квартала этого года.