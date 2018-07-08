Новый старый президент

На церемонии будут присутствовать лидеры более двадцати стран. Российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Также по личному приглашению Эрдогана на церемонию приедет лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Эрдоган был переизбран на новый срок две недели назад. После досрочных выборов в силу вступили основные положения Конституционной реформы. Она, в частности, упраздняет должность премьер-министра – теперь вся власть будет сосредоточена в руках президента. Он сможет назначать высокопоставленных чиновников, распускать парламент и объявлять чрезвычайное положение. Оппозиция считает, что эта реформа ведет к усилению авторитарного режима в Турции.

С 2016 года страна находится в режиме чрезвычайного положения в связи с подавлением попытки государственного переворота. В следствие чего более 100 тысяч государственных служащих и солдат были уволены и около 50 тысяч - арестованы.

Накануне инаугурации Эрдогана в стране началась очередная волна массовых увольнений. Работы лишились более 18 тысяч сотрудников госструктур, подозреваемых в причастности в попытке переворота.

Западные страны обвинили Эрдогана в использовании путча в качестве предлога для подавления инакомыслия в стране. С таким мнением согласен и главный соперник Эрдогана на выборах, кандидат от Народно-республиканской партии, Мухаррем Индже. Он предостерег, что с новым президентством Турция вступает в опасный период "единоличного правления".

Сам же Эрдоган и его сторонники настаивают на том, что новые прогрессивные меры обеспечат стабильность в стране в период потрясений.