В Таиланде новая фаза спасательной операции должна возобновиться в понедельник в первую половину дня. Больницы и их персонал ожидают прибытия еще девятерых мальчиков. Точное время будет зависеть от соблюдения ряда условий, об этом заявляют власти. Сообщается и о том, что все кислородные баллоны, размещенные вдоль маршрута выхода из пещеры, были израсходованы и их предстоит заменить. А это тоже потребует времени.
Спасательная операция продолжится
Спасательная операция продолжится
Информация о том, что в пещере оказались 12 подростков и их тренер, появилась 24 июня, когда стало известно о пропаже мальчиков. Тогда же было высказано предположение, что дети и наставник могут спастись, поскольку в этой пещере имеются гроты.
Обнаружили пропавших два британских дайвера.
Четверых детей на поверхность сопровождали 13 иностранных аквалангистов и пятеро "морских котиков" - военнослужащих ВМС Таиланда. Всего же в операции участвуют 90 дайверов.
Им предстоит спасти еще 9 человек.