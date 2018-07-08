Спасательная операция продолжится

В Таиланде новая фаза спасательной операции должна возобновиться в понедельник в первую половину дня. Больницы и их персонал ожидают прибытия еще девятерых мальчиков. Точное время будет зависеть от соблюдения ряда условий, об этом заявляют власти. Сообщается и о том, что все кислородные баллоны, размещенные вдоль маршрута выхода из пещеры, были израсходованы и их предстоит заменить. А это тоже потребует времени.