Мэй: "брексит" без свободы передвижения

Лондон настаивает на прекращении свободного передвижения людей после "брексита". Это требование содержится в заявлении британского кабмина, которое было распространено после 12-часового заседания в загородной премьерской резиденции Чекерс. Министры согласовали единую позицию на будущих переговорах с Брюсселем.

Тереза Мэй заявила, что Лондон выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС. В предложенном Брюсселе плане, в частности, исключается возможность введения на границе проверок грузов.

В интервью местным СМИ Тереза Мэй также отметила:

"Свобода передвижения в нашу страну из ЕС закончится. Я об этом уже говорила и повторю еще раз: мы признаём, что люди захотят и дальше ездить из Великобритании в Европу, а европейцы—- Великобританию. Люди захотят пользоваться возможностями, существующими как у нас, так и в европейских странах, теми возможностями, которые мы предоставляем приезжающим к нам и из других стран мира. Но я настаиваю на том, что мы прекратим свободу передвижения. Когда мы будем рассматривать правила иммиграции для людей, приезжающих из Европейского союза, мы должны будем это делать в более широком контексте иммиграции из стран вне ЕС, и мы примем закон, который будет уместным для Великобритании. Мы решим, что будет правильно для Великобритании, прежде всего, мы будем защищать наши интересы".

Мэй также направила консерваторам письмо, в котором дала им ясно понять, что министры, которые озвучат недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.