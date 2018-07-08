В Японии жертвами стихии стали уже свыше 70 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Проливные дожди обрушились на центральные и юго-западные районы страны из-за воздействия тайфуна "Прапирун".
Десятки жертв стихии в Японии
Десятки жертв стихии в Японии
В результате наводнений и оползней в городе Курасики в префектуре Окаяма 1850 человек заблокированы на крышах зданий в ожидании помощи.
Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, на котором обсуждалась сложившаяся тяжелая ситуация: "Сейчас мы сражаемся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на эвакуацию людей, которые ждут спасения с ощущением страха от надвигающегося наводнения", — подчеркнул Абэ.
В поисково-спасательных операциях принимают участие 54 тысячи военных и полицейских. В большинстве регионов западной части Японии к настоящему моменту мощные ливни прекратились или ослабли. Однако местные власти предупреждают о сохраняющейся угрозе возникновения оползней, а в ряде районов дожди продолжатся до понедельника.