Италия ищет у Ливии помощи в борьбе с нелегалами

На фоне миграционного кризиса Италия заявляет о намерении наладить отношения с Ливией и возобновить договор о дружбе и сотрудничестве времён Муаммара Каддафи. Это было главной темой визита в Триполи главы итальянского МИДа Энцо Миланези. Рим хочет помочь, в частности, улучшить контроль на границах Ливии.

«Я хотел бы отметить, что этот визит — лишь начало более интенсивного сотрудничества. Мы надеемся и рассчитываем на работу с ливийским правительством. Стабильность и мир в Ливии для нас являются главными элементами в сохранении баланса в регионе, в Средиземноморье. Это соответствует не только интересам Италии, но и интересам всего Евросоюза», — заявил Миланези по итогам переговоров.

Соглашение 2008 года предусматривало, помимо прочего, активизацию борьбы с выходом в море судов с потенциальными нелегалами, а также возвращение ливийских мигрантов на родину. Взамен Италия обязалась выплатить миллиарды долларов компенсации за колониальный период.

Обсуждаются и другие уступки Триполи. Так на днях вице-премьер Италии Маттео Сальвини пообещал добиваться отмены эмбарго на поставки оружия в Ливию, объясняя это тем, что правительству надо дать возможность поддерживать порядок и безопасность в своей стране.