Власти Гаити пока отказались от повышения цен на бензин после волны протестов, сотрясавших страну в течение двух суток. В столкновениях между полицией и демонстрантами погибли 3 человека.
"Бензиновые" протесты на Гаити
"Бензиновые" протесты на Гаити
В субботу улицы в столице Порт-о-Пренсе ещё оставались перекрыты баррикадами. Накануне протестующие громили магазины и полицейские участки, жгли автомобили. Раздались даже несколько выстрелов. Некоторые международные рейсы на остров пришлось отменить.
Необходимость повышения цен на топливо ( на 13%) власти Гаити объясняли тем, что пообещали Международному валютному фонду снизить субсидии на горючее в обмен на предоставление стране финансовой помощи. Последние 8 лет государство субсидировало цены на топливо, но для получения помощи ему необходимо сократить острый бюджетный дефицит.