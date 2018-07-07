Россия-Хорватия: гордость и горечь

Матч между Россией и Хорватией держал болельщиков "шашечных" в родном Загребе в напряжении до последней минуты. Лишь победный пенальти вырвал наконец у собравшихся крик облегчения и радости. Сочинский стадион "Фишт" приехавшие поболеть за своих футболистов хорваты покидали в субботу вечером счастливыми и окрылёнными: их команда вышла в полуфинал.

"Это было удивительно, великолепно! Потрясающая атмосфера для России - и очень сложная для Хорватии, когда против вас весь стадион. Но я думаю, что у нас есть замечательные игроки, очень опытные, и мы показали во время пенальти, что у нас есть игроки, которые выступают за лучшие клубы мира".

Российские болельщики испытывают двойственные чувства. Поражение, когда победа была столь возможна - особенно горько. Но чувство гордости за сборную, которая побила все прогнозы, отводившие ей незавидное место аутсайдера мундиаля, переполняет всех.

российские болельщики испытывают двойственные чувства - поражение. когода победа ещё никогда не была столь возможной - особенно горько. Но чувство гордости за сборную, которая побила все прогнозы, отводившие ей незавидное место аутсайдера и показала достойную, красивую игру, переполняет всех.

- С чувством полнейшего удовлетворения от игры...

- Это был сильный матч, очень интересный.

- Нереальные были волнения !

- И такого ещё Россия наверное не показывала, впервые жизни в одной четвёртой финала!

Лучшим достижением для российских футболистов до сих пор оставался полуфинал чемпионата Европы в 2008 году, когда они уступили лишь будущим чемпионам - испанцам. Игра сборной в субботу породила надежды на то, что это рекорд может быть побит.

А Хорватия теперь встретится в Москве с англичанами 11 июля.