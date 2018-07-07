Спасти пленников пещеры

Тренер юных футболистов, заблокированных в таиландской пещере, попросил прощения у родителей детей за то, что повёл их на эту экскурсию. Он заверил их, что заботится о детях, и что всё у них в порядке.

Письмо было передано через регулярно посещающих "пленников горы" водолазов, которые приносят продукты и кислородные баллоны, а назад возвращаются с письмами и записками, которые мальчики шлют своим родным. Они просят учителей не задавать им много уроков и мечтают о том, какие любимые яства попробуют, вернувшись домой.

Откачка воды, которая позволила спасателям продвинуться ближе к детям, продолжается, но уровень углекислого газа внутри пещеры повысился, и руководители операции вывели почти всех находившихся внутри сотрудников, оставив лишь тех специалистов, чьё присутствие необходимо.

"Многие из работающих здесь водолазов, говорят, что им не удаётся проникнуть дальше третьей камеры, они не могут выйти за её пределы. Мир ещё не видывал столь сложной спасательной операции. Нам нужны знания, навыки и особые технологии", - сказал руководящий операцией по спасению бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Он уже изменил свой прогноз относительно сроков проведения эвакуации и теперь говорит, что её нужно провести как можно скорее. Несмотря на трудности, с которыми сопряжена спасательная операция, ситуация сейчас наиболее благоприятна с точки зрения уровня затопления, погоды и состояния здоровья детей. По оценкам экспертов, уже через 3- 4 дня вода может подняться в том месте, где находятся дети и сделать площадь незатопленного участка менее 10 кв. метров.

Власти заявили, что если увидят какую-либо опасность для жизни детей, выход на поверхность самым оптимальным способом начнётся незамедлительно, даже если он не будет на 100 % безопасным.

220 спасателей, сменяя друг друга, круглосуточно ищут шахты на поверхности пещеры, через которые можно было бы эвакуировать детей другим путем. Они уже пробурили несколько отверстий глубиной в 400 метров, но не смогли определить точное местонахождение затворников.