В Таиланде в воскресенье началась эвакуация 12 юных футболистов и их тренера, заблокированных в пещере Кхао Луанг в национальном парке. По оценкам специалистов, весь процесс займёт от трёх до четырёх дней.
Эвакуация из пещеры Кхао Луанг началась
Эвакуация из пещеры Кхао Луанг началась
18 водолазов из разных стран будут выводить школьников. Если всё пойдёт по плану, первые из них смогут выйти из пещеры не раньше вечера воскресенья.
"Сегодня у нас готовность номер один", - сказал журналистам руководящий спасательной операцией бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон . Он подчеркнул, что решение начать эвакуацию было принято с учётом уровня затопления, погоды и состояния здоровья мальчиков.
Пещера, в которую они пошли на экскурсию со своим тренером 23 июня, простирается почти на 10 километров, но внезапно начавшееся наводнение перекрыло выходы. Лишь через 9 дней военные водолазы нашли пленников в одном из залов пещеры, оставшемся незатопленным, и в течении нескольких дней доставляли им пищу и кислородные баллоны. Один из аквалангистов погиб.
Всё это время из пещеры откачивали воду. Попытки пробурить выход с поверхности горы успехом не увенчались, и власти решили начать эвакуацию, так как ожидались новые сильные дожди.
Специально подготовленные медики уже ждут детей у входа, чтобы сразу же оказать им всю необходимую помощь.