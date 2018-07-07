В столице Сомали Могадишо прогремели два мощных взрыва, после которых произошло вооружённое нападение на штаб-квартиру МВД страны. По предварительным данным, убиты от пяти до девяти человек, более 20 получили ранения.
Бой в столице Сомали
Бой в столице Сомали
Как сообщают в полиции, смертник подогнал заминированный автомобиль к президентскому дворцу, после чего активировал взрывное устройство. После этого к зданию МВД подъехал грузовик с вооружёнными людьми, когда они высадились, этот автомобиль так же был взорван. Очевидцы говорят, что в центре города развернулись настоящие бои.
Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая ранее неоднократно заявляла об организации терактов. «Аш-Шабаб» контролирует значительные территории в Сомали, добивается свержения правительства в Могадишо, вывода из страны миротворческих сил Африканского союза и создания государства, живущего по законам шариата.