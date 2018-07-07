Двухдневные переговоры в Пхеньяне оказались весьма продуктивными: с таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео по завершении визита в столицу КНДР. По его словам, Ким Чен Ын «привержен договорённостям», которые были достигнуты на встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре. Впрочем, о конкретике дипломаты не распространяются:
«Продуктивно», но без конкретики
«Продуктивно», но без конкретики
«Мы провели многочасовые весьма продуктивные переговоры. Темы были непростыми, но мы достигли определённого прогресса почти по всем главным вопросам. По некоторым, впрочем, ещё предстоит проделать определённую работу», — заявил Помпео.
12 июня в Сингапуре, после первой в истории встречи действующих лидеров США и КНДР, Ким Чен Ын согласился стать на курс денуклеаризации — в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Договориться о конкретных шагах и сроках должен Майкл Помпео. Параллельно он же обсуждает эти вопросы с представителями Южной Кореи и Японии.