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Северная Корея

«Продуктивно», но без конкретики

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«Продуктивно», но без конкретики

«Продуктивно», но без конкретики
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Reuters
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Двухдневные переговоры в Пхеньяне оказались весьма продуктивными: с таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео по завершении визита в столицу КНДР. По его словам, Ким Чен Ын «привержен договорённостям», которые были достигнуты на встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре. Впрочем, о конкретике дипломаты не распространяются:

«Мы провели многочасовые весьма продуктивные переговоры. Темы были непростыми, но мы достигли определённого прогресса почти по всем главным вопросам. По некоторым, впрочем, ещё предстоит проделать определённую работу», — заявил Помпео.

12 июня в Сингапуре, после первой в истории встречи действующих лидеров США и КНДР, Ким Чен Ын согласился стать на курс денуклеаризации — в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Договориться о конкретных шагах и сроках должен Майкл Помпео. Параллельно он же обсуждает эти вопросы с представителями Южной Кореи и Японии.