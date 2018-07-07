«Продуктивно», но без конкретики

Двухдневные переговоры в Пхеньяне оказались весьма продуктивными: с таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео по завершении визита в столицу КНДР. По его словам, Ким Чен Ын «привержен договорённостям», которые были достигнуты на встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре. Впрочем, о конкретике дипломаты не распространяются: