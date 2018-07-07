Четвертая ночь подряд отмечена беспорядками в пригородах Нанта. По данным полиции, сожжены не менее 35 автомобилей. Это меньше, чем в ночь на пятницу, однако выступления с поджогами охватывают всё больше районов. Ситуация обострилась после часа ночи. Поступали сообщения о столкновениях с полицией: правоохранителей забрасывали бутылками с зажигательной смесью, в протестующих летели гранаты со слезоточивым газом. Противостояние продолжалось почти до рассвета.
Полицейский арестован, но беспорядки в Нанте не утихают
Полицейский арестован, но беспорядки в Нанте не утихают
Участники беспорядков протестуют против полицейского насилия: беспорядки начались после гибели 22-летнего Абубакара Фофана, которого застрелил полицейский при попытке скрыться. По официальным данным, его автомобиль остановили для проверки документов. Сотрудник полиции объяснял, что стрелял, поскольку водитель представлял опасность для окружающих. Впоследствии он изменил показания и заявил, что открыл огонь по ошибке. Полицейского поместили под арест.
Тем временем, в социальных сетях распространяются призывы проводить акции против полицейского насилия и в других городах. Новые показания полицейского как будто подлили масла в огонь. «Полиция врёт», — пишут люди, которые поддерживают протестную кампанию. В субботу вечером манифестация в знак солидарности с Нантом запланирована в Дижоне.