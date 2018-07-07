Полицейский арестован, но беспорядки в Нанте не утихают

Четвертая ночь подряд отмечена беспорядками в пригородах Нанта. По данным полиции, сожжены не менее 35 автомобилей. Это меньше, чем в ночь на пятницу, однако выступления с поджогами охватывают всё больше районов. Ситуация обострилась после часа ночи. Поступали сообщения о столкновениях с полицией: правоохранителей забрасывали бутылками с зажигательной смесью, в протестующих летели гранаты со слезоточивым газом. Противостояние продолжалось почти до рассвета.