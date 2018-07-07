MS804: причина кастрофы — пожар

Катастрофа египетского «Аэробуса» над Средиземным морем два года назад могла быть вызвана пожаром в кабине пилотов. К такому выводу пришли французские эксперты.

«Аэробус» A-320 компании Egyptair следовал из Парижа в Каир. После полуночи 19 мая 2016 года он исчез над Средиземным морем. Обломки лайнера были обнаружены на следующий день. На борту погибли все 66 человек — 10 членов экипажа и 56 пассажиров, граждане 12 стран.

Расследованием трагедии занимается среди прочих французское Бюро по безопасности гражданской авиации. Вывод о пожаре в кабине сделан на основе данных бортовых самописцев, изучения обломков и сообщений автоматической системы, которые были посланы на землю за минуты до катастрофы. По мнению французской стороны, пожар развивался стремительно, и самолёт быстро потерял управляемость.

Египетские же следователи ранее заявляли о том, что на обломках и останках обнаружены следы взрывчатки. Однако по словам французов, Каир так и не опубликовал официальных доказательств версии теракта.

Среди версий о причинах пожара — мнение родственников членов экипажа. В прошлом году они подали в суд на компанию Apple: по их мнению, воспламенился «Айфон» одного из пилотов, который лежал в кабине рядом с флаконами духов.