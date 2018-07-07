Около 40 человек погибли в Японии в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней. Десятки числятся пропавшими без вести. В спасательных операциях задействованы 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полицейских и пожарных.
Ливни в Японии: десятки погибших
Ливни в Японии: десятки погибших
Ливни были вызваны тихоокеанским тайфуном "Прапирун" - седьмым с начала этого года. Он превратился в область низкого давления над Японским морем в среду. К субботе в некоторых местах сильные дожди прекратились или ослабли, что облегчило проведение поисково-спасательных операций. Другие районы всё ещё остаются во власти стихии.
"Ливневые дожди будут продолжаться на западе и на востоке Японии, это историческое явление: таких дождей не было за всю историю метеонаблюдений в нашей стране", - сказал на пресс-конференции в Токио Ёсихидэ Суга, главный секретарь Кабинета министров Японии.
Угроза возникновения новых оползней остаётся высока. Утром в субботу состоялось экстренное заседание японского правительства, на котором премьер Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".